X'te erişim problemi: Gönderiler görüntülenemiyor

Sosyal medya platformu X'te (Twitter) erişim problemi yaşanıyor.

Paylaşımlara erişimde problem yaşayan X kullanıcıları "Gönderiler görüntülenemiyor" mesajıyla karşılaşıyor.

Kesinti takip sitesi Downdetector.com'a göre, salı günü gece saatlerinde başlayan erişim problemi bazı kullanıcılar için devam ederken, kesintinin en yoğun olduğu saatlerde ABD'den 36.500'den fazla rapor geldi.

Reuters'ın haberine göre; Kanada'da 3.300'den fazla, Birleşik Krallık'ta 1.600'den fazla kesinti raporu itibarıyla kaydedildi.

Kesintinin nedeni henüz bilinmiyor.

Downdetector, kullanıcılar da dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan durum raporlarını toplayarak kesintileri izliyor.