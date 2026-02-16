X'te erişim sorunu sona erdi
ABD merkezli sosyal medya platformu X'e (eski adıyla Twitter) erişim sorunu yaşandı. Türkiye saatiyle 16.00 itibarıyla erişim sağlanamazken kullanıcı şikayetlerinden sorununun birçok ülkede yaşandığı görüldü. TSİ saatiyle 17.25 sıralarında platforma yeniden erişim sağlandı. Sorunun nedeni ise henüz bilinmiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'e (eski adıyla Twitter) erişim sorunu yaşandı.
Hizmet kesintilerini takip eden Downdetector sitesinin verilerine göre, TSİ 16.00 itibarıyla X'e erişim sorunu yaşanmaya başladı.
Sosyal medya platformu kullanıcıları, söz konusu platforma erişim sağlanamadığı yönünde şikayetlerini dile getirdi.
Kullanıcı şikayetlerinden, X'e erişim sorununun birçok ülkede yaşandığı görüldü.
Platformda yaşanan erişim sorunu TSİ saatiyle 15.25 itibarıyla sona erdi. Konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.