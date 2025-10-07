X'te erişim sorunu: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, X platformunda dünya genelindeki erişim sorununa ilişkin Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin inceleme yürüttüğünü bildirdi.
Kaynak: AA
Sosyal medya platformu X'te dünya genelinde erişim sorunu yaşanıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, erişim sorununa ilişkin açıklama yaptı.
Sayan, yaptığı açıklamada sosyal medya platformu X'te, dünya genelinde erişim sorunu yaşandığını belirterek "Erişim sorunuyla ilgili Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'miz, incelemelerine devam etmektedir" ifadelerini kullandı.