X'te yeni dönem: Elon Musk, kullanıcı adlarını satışa çıkarıyor

Elon Musk’ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X (Twitter), gelir modelini çeşitlendirmek için yeni bir adım atıyor.

Platform, “Handle Marketplace” adını verdiği yeni sistemle kullanılmayan kullanıcı adlarını ücretli hale getirimeye hazırlanıyor.

The Verge’de yer alan habere göre, bu uygulama öncelikle Premium Plus ve Premium Business abonelerine sunulacak.

Yeni sistemde kullanıcı adları iki gruba ayrılacak:

Priority handles (öncelikli kullanıcı adları): Ücretsiz olacak. Genellikle tam isimler, çok kelimeli ifadeler veya alfanümerik kombinasyonları içerecek.

Rare handles (nadir kullanıcı adları): Ücretli olacak. Bu kategorideki kullanıcı adlarının fiyatı talep ve benzersizliğe göre 2 bin 500 dolardan başlayıp yedi haneli (milyon dolar seviyesine) rakamlara kadar ulaşabilecek.

X, bu sistemi tek seferlik bir satış değil, sürekli bir gelir modeli olarak tanımlıyor. Yeni bir kullanıcı adı alan kişilerin mevcut kullanıcı adı dondurulacak. Şirket, ilerleyen dönemde eski kullanıcı adını yeni hesaba yönlendirme seçeneğini de ücretli bir özellik olarak sunmayı planlıyor.

Ayrıca, kullanıcılar aboneliklerini düşürür veya iptal ederse, satın aldıkları kullanıcı adını kaybedecek ve hesapları eski kullanıcı adına geri dönecek.

Elon Musk yönetimindeki X, son aylarda gelirini artırmak için doğrulanmış hesaplardan ücret talep etmiş, reklam gelirlerini sınırlamış ve API erişimlerini de paralı hale getirmişti.

“Handle Marketplace” hamlesi, platformun yeni bir gelir kalemi oluşturma stratejisinin son halkası olarak değerlendiriliyor.