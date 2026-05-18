X'te yeni dönem: Mavi tiki olmayan hesaplara sınırlama geliyor
Elon Musk'ın sahibi olduğu X, mavi tiki olmayan hesaplara günde 50 paylaşım ve 200 yanıt sınırı getirdi.
Sosyal medya platformu X, mavi tiki bulunmayan (onaylanmamış) hesaplara günlük 50 paylaşım sınırı getirdi.
ABD’li milyarder Elon Musk’ın sosyal medya platformu X getirilen sınırı şöyle açıkladı:
“Sınırlar X’in arka planındaki yükü hafifletiyor. Hizmet kesintileriyle hata veren sayfaları azaltıyor. Güvenilirliği sağlamak için bazı sınırlar koyduk.”
Şirket açıklamasında gönderilerin 50’ye yanıt sayısının ise 200’e düşürüldüğünü duyurdu.
Teknik takip etme sınırı da günde 400 oldu.
Sınırlara ulaşıldığında X, kullanıcıyı bir hata mesajıyla bilgilendirecek.