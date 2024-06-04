X'te yetişkinlere yönelik cinsel içeriklere izin verilecek

Sosyal medya platformu X’ten artık yetişkinlere yönelik cinsel içerikli paylaşımlara onay çıktı. Platformda yetişkinlere yönelik ve şiddet içeren gönderilerin 18 yaşın altındaki veya bunları görmeyi tercih etmeyen kullanıcılar tarafından görülmesinin ise engelleneceği açıklandı.

Sosyal medya platformu X’te yetişkinlere yönelik cinsel içerikli paylaşımlara onay çıktı.

Bir süre önce adını resmi olarak Twitter'dan X'e dönüştüren Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X, yeni kararlar aldı.

Buna göre artık pornografik içeriğe resmi olarak izin verilmesine karar verilirken ancak yetişkinlere yönelik ve şiddet içeren gönderilerin 18 yaşın altındaki veya bunları görmeyi tercih etmeyen kullanıcılar tarafından görülmesinin ise engelleneceği duyuruldu.

Yeni politikalar, çocukların sosyal medyadaki uygunsuz içeriklere erişimini engellemek için dünyanın dört bir yanındaki platformlara yönelik düzenleyici baskının arttığı bir dönemde geldi.

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan SpaceX ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk'ın satın almasından sonra bir dizi değişiklik getirdiği X, tarihsel olarak insanların platformda yetişkinlere yönelik içerik yayınlamasını engellemiyordu.

Düzenleme ile 18 yaşın altındaki kullanıcılar ya da profillerinde doğum tarihi belirtmeyenler bu içeriği görüntüleyemeyecek.