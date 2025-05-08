X'ten Ekrem İmamoğlu açıklaması: Karara katılmıyoruz ve itiraz ediyoruz

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabı erişime kapatıldı.

X'ten konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

"Şu anda tutuklu olan İstanbul Belediye Başkanı'nın X hesabına Türkiye'den erişim engellenmesi kararı X’e bildirildi" denilen açıklamada, "Türkiye'nin hesapla ilgili kararını uygulamakla birlikte, bu karara kesinlikle katılmıyoruz ve karara itiraz ediyoruz. Tam şeffaflık ruhuyla, mahkeme kararını ve karara karşı mahkemeye sunduğumuz itirazımızı aşağıda paylaşıyoruz" denildi.

Açıklamada, "Mahkeme kararı X’e Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bildirildi. Bu erişim engelleme kararları X’in içerikleri Türkiye'de engellemesini gerektirmektedir ve içerikler dünyanın geri kalanında erişilebilir durumdadır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklama, şöyle devam etti: "Bu kararlara uyulmaması, Türkiye'deki tüm platformun kısıtlanması da dahil olmak üzere ciddi yaptırımlara yol açmaktadır. X, mahkeme kararına uymakla birlikte mahkeme kararına itiraz etmektedir çünkü platformun Türkiye'de erişilebilir tutulmasının ifade özgürlüğünü ve bilgiye erişimi desteklemek açısından, özellikle doğal afetler ve diğer acil durumlar sonrası, hayati önem taşıdığına inanıyoruz."

"Adil yargilama ruhuyla, tüm erişim engelleme kararlarını yerel yasaları dikkate alarak inceliyoruz" denilen açıklamada, "Bu mahkeme kararları ifade özgürlüğü, adil yargılama ilkelerine veya diğer yerel yasalara uygun olmadığında, X mahkemeler nezdinde kullanıcıları korumaya yönelik hükümet talepleri de dahil olmak üzere erişim engelleme kararlarına itiraz etmekte ve etmeye de devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

X received an order to restrict access in Türkiye to the account of the now-detained Mayor of Istanbul. While we have followed Türkiye’s order regarding the account, we strongly disagree with the order and are challenging the order in court. In the spirit of full transparency, we… pic.twitter.com/0b0AufWdQx — Global Government Affairs (@GlobalAffairs) May 8, 2025

NE OLMUŞTU?

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabı erişime kapatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabının kapatılmasına ilişkin bugün bir açıklama yaptı.

Başsavcılık, İmamoğlu’nun hesabının kaptılmasına gerekçe olarak, “Kendi suç örgütünün propagandasını yapıyordu” dedi.

Açıklamada “Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında kendisine ait fakat kendisinin kullanmadığı (X) sosyal medya hesabından TCK'nın 214. maddesinin ihlaline vücut verecek nitelikte suç teşkil eden ayrıca başka soruşturma konusu olan eylemlerinin ve kurmuş olduğu suç örgütünün propagandası mahiyetinde paylaşımlara yer verildiği…” şeklinde ifadeler yer aldı.