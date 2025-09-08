X'ten Tiktok'a pek çok sosyal medya uygulamasını etkileyen bant daraltması yaşanıyor

X, Instagram, YouTube ve TikTok'u etkileyen bant genişliği daraltması yaşandığı bildirildi. WhatsApp ve Telegram ise sadece bazı servis sağlayıcılarında sorun olduğu kaydedildi.

Açıklama EngelliWeb'den geldi.

X hesabından yapılan açıklamada, "X, Instagram, YouTube ve TikTok'u etkileyen bant genişliği daraltması yaşanıyor. WhatsApp ve Telegram ise (şimdilik) sadece bazı servis sağlayıcılarında sorunlu" denildi.