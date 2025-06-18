Xabi Alonso'dan Arda Güler açıklaması: Bu sezon daha çok oynayacak

Real Madrid'in yeni teknik direktörü Xabi Alonso, kulüpteki ilk iki sezonunda fazla forma şansı bulamayan Arda Güler hakkında konuştu.

Carlo Ancelotti'nin takımdan ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Xabi Alonso, FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu’nda bugün karşılaşacakları Al Hilal maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında 20 yaşındaki oyuncunun gelecek sezon daha fazla forma şansı bulacağını açıkladı.

Xabi Alonso, Arda ile ilgili şöyle konuştu:

“Arda Güler bu yıl daha çok oynayacak. Adaptasyon süreci zaman alır. Mesela Luka Modric de ilk zamanlarında yavaş yavaş güç kazandı. Arda ve Endrick gibi oyuncular için bu doğal bir süreçtir. İkinci sezonlarında gelişimleri daha belirgin olur. Bu çok olağan bir durum."

Arda'nın bugün TSİ 22.00'de başlayacak maça ilk 11'de çıkması bekleniyor.

Arda geçen sezon LaLiga'da 28 maçta forma giyse de çok az sürelerde oyunda kalmıştı. Arda bu maçlarda 3 gol 4 asist kaydetmişti. İlk sezonunda ise ligde 10 maçta süre almış ve 6 gol atmıştı.