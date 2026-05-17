Xabi Alonso, İngiltere yolcusu

Xabi Alonso’nun yeni adresiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Real Madrid C.F.’den ayrıldıktan sonra boşa çıkan İspanyol çalıştırıcının, Chelsea F.C. ile prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü.

RMC Sport’un haberine göre Londra temsilcisi, 44 yaşındaki teknik adamla yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat etti ve taraflar arasında prensip anlaşması sağlandı.

Bu sezon Real Madrid’in başında 28 maça çıkan Xabi Alonso, 2.25 puan ortalaması yakalayarak dikkat çekmişti.

Teknik direktörlük kariyerine Real Madrid altyapısında başlayan Alonso, daha sonra Real Sociedad B ve Bayer 04 Leverkusen’de görev yaptı.

Genç teknik adam kariyerinde 1 Bundesliga, 1 Almanya Kupası ve 1 Almanya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.