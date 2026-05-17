Xabi Alonso resmen Chelsea'de
Premier Lig devi Chelsea, teknik direktörlük görevine İspanyol çalıştırıcı Xabi Alonso’yu getirdiğini açıkladı. Alonso ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.
İngiliz ekibinden yapılan duyuruda, İspanyol teknik adamın 1 Temmuz 2026 tarihinde görevine başlayacağı ve taraflar arasında 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
YENİ YAPILANMA
Son yıllarda Avrupa futbolunun yükselen teknik direktörleri arasında gösterilen Xabi Alonso’nun Stamford Bridge’de yeni bir yapılanmanın lideri olması bekleniyor.
Chelsea’nin açıklamasında, “Chelsea Football Club olarak Xabi Alonso’nun Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü olarak göreve başladığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Kulübümüze hoş geldin Xabi!” ifadelerine yer verildi.