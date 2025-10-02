Xalef solo kariyerine 3 yeni şarkıyla başladı

Buse İlkin YERLİ

Müzisyen Xalef, solo projesine başladı. Etnik, Lo-Fi ve House unsurlarını deneysel ses manzaralarında buluşturan Xalef ‘Mala Wesso’, ‘Melli’ ve ‘Çarmal’ isimli üç parça yayınladı.

Xalef, küçük yaşta perküsyonla başladığı müzik yolculuğunda ritmi doğal bir dil olarak benimsedi. 2017’de indie-rock grubu ‘Mavi Gri’nin kurucu üyelerinden biri olan Xalef müziğini sahnelere ve stüdyoya taşıdı.

Solo projesinde organik ritimleri elektronik dokularla harmanlayan Xalef müziği, geleneği ve modernliği birleştirerek kökler ile yenilik arasında uyumu arıyor. Xalef projesi hakkında “Küçükken babaannemden dinlediğim, duyduğum ve sevdiğim anonim besteleri icra etmeye ve yorumlamaya çalıştım” diyor. Xalef; YouTube, Spotify, Instagram ve Facebook’tan dinlenebilir.