Xbox Game Pass'a dev zam

Xbox Game Pass, değişen pazar fiyatlarıını gerekçe göstererek Xbox Game Pass aylık üyeliklerine yüzde 160'ı aşan zamlar yaptı.

Microsoft, 1 Ekim 2025'te üyelerine gönderdiği bir mail ile Xbox Game Pass paketlerine zam yaptığını duyurdu. Özellikle Steam'in Türkiye'ye özel kurdan çıkıp dolar kuruna geçmesinin ardından oyunları reel fiyata satmaya başlaması oyuncuları nispeten daha uygun olan ve güncel oyunları üyelerine ücretsiz şekilde veren Xbox Game Pass'a yönlendirmişti.

Zammın 4 Kasım 2025 tarihinden sonra aktif hale geleceğini de duyuran Microsoft, uluslarası üyeliklerinde yüzde 37 ila 50 arasında zam yaparken, Türkiye piyasasında yaptığı zamlar yüzde 160'ı aştı.

GAME PASS ULTİMATE FİYATI

Eskiden 309 liraya satılan Xbox konsolu, bilgisayar ve desteklenen cihazlarda 400'den fazla oyun sunan Game Pass Ultimate fiyatı bu yapılan zamla birlikte 799 TL'ye yükseldi. Oyuncular hem konsolda hem de bilgisayarda güncel ve arşivlik oyunları oynayabildikleri için yüzde 160 zamlanan bu üyeliği çokça tercih ediyordu.

PC GAME PASS FİYATI

Konsolu olmayan veya konsolda üyelik istemeyenlerin tercihi ise PC Game Pass üyeliğiydi. Ultimate'e göre yarı fiyat sayılan bu üyelik gelen zamla birlikte 159 liradan 449 TL'ye yükseldi. Böylelikle yüzde 176 civarı bir artışla en yüksek zamlanan Xbox üyeliği oldu.

2023 yılında 45 lira gibi fiyattan her ay onlarca oyunu ekstra ücret talep etmeden sunması Xbox Game Pass'ın Türkiye'deki abone sayısını ciddi miktarda artırmıştı.