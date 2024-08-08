XRP davası sona erdi: Dev coin Yüzde 25 yükseldi! XRP daha da yükselir mi?

XRP davası 4 yıllık sürenin ardından sona erdi. XRP sert yükseldi. XRP daha da yükselir mi? XRP tarihi zirvesini yeniden test eder mi? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Yatırımcılarının 4 yıldır sabırla beklediği XRP davası sonuçlandı. Ripple'a 125 milyon dolar ceza verildi. Piyasa değerinin oldukça altındaki bu cezayla birlikte Ripple uçuşa geçti. XRP yüzde 25'lik değer artışıyla 60 centin üzerine çıktı.

XRP DAVASI SONA ERDİ

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Ripple (XRP) arasındaki dava sonuçlandı. Davaya bakan Yargıç Analisa Torres, Ripple'a kurumsal XRP satışları nedeniyle 125 Milyon 35 Bin 150 Dolar ceza verdi. Öte yandan kararda, XRP'nin kripto borsaları üzerinden yaptığı satışların yasal olduğu da ifade edildi. Kararla birlikte XRP'nin menkul kıymet olduğu iddiası da boşa düştü.

"XRP İÇİN ZAFER"

Kararın ardından açıklamalarda bulunan Ripple CEO'su Brad Garlinghouse, kararı sektör ve hukukun üstünlüğü için bir zafer olarak niteledi ve "SEC'in tüm XRP topluluğuna karşı olan olumsuzlukları ortadan kalktı" dedi.

Kararın ardından XRP adeta uçuşa geçti ve günlük yükseliş yüzde 25'i aştı. Coinmarketcap verilerine göre bir zamanlar dünyanın en büyük üçüncü koini olan XRP'nin piyasa değeri 35 Milyar Dolar seviyesine dayandı.

XRP FİYATI NE OLUR? XRP YÜKSELİR Mİ?

SEC ile arasındaki dava sebebiyle 2021 yılındaki boğa piyasasında beklentilerin oldukça altında bir performans sergileyen XRP'nin üzerindeki baskı, davanın sonuçlanmasıyla birlikte ortadan kalktı. XRP'ye verilen 125 Milyon Dolarlık cezanın XRP'nin piyasa değerinin oldukça altında olduğunu işaret eden analistlere göre, Kripto piyasasının yeniden hareketlenmesi halinde XRP'nin altkoinlere öncülük edebileceği yorumları yapılıyor. 8 Ağustos 2024 itibariyle XRP'nin piyasa değeri 60 cent'in üzerinde seyrediyor. XRP'nin 2018 yılındaki tarihi zirvesi ise 3,3 dolar seviyesiydi.