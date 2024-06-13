X’te beğeniler görülemeyecek

X sosyal medya platformu, kullanıcıların beğendiği paylaşımları görülmesini engellemeye başladı.

Sosyal medya platformu X'te kullanıcıların beğenileri, diğer kullanıcılar tarafından görülemeyecek.

Yeni güncellemeyle kullanıcılar, kendi paylaşımlarındaki beğenileri hala görebiliyor ancak diğer kullanıcıların paylaşımını kimlerin beğendiğini artık göremiyor.

Ayrıca artık bir kullanıcının profiline girildiğinde de beğeniler gözükmeyecek.

Yeni güncellemeyi platformun sahibi Elon Musk, açıklamıştı.

Kullanıcılar platforma web üzerinden giriş yapınca karşılarına “Gizliliğinizi daha iyi korumak amacıyla herkes için Beğenileri gizli hâle getiriyoruz. Daha fazla gönderiyi beğenmek, "Sana Özel" akışını iyileştirir” ifadelerinin yer aldığı bir uyarı geldi.