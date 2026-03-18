X’te yeni dönem: Dislike butonu test ediliyor

X, yanıtlar için “dislike” butonunu sınırlı bir kullanıcı grubunda test etmeye başladı. Yeni sistemin içerik sıralaması ve görünürlüğünü doğrudan etkilemesi bekleniyor.

Karar'da yer alan habere göre, X, platformdaki etkileşim dinamiklerini değiştirebilecek “dislike” (beğenmeme) özelliğini sınırlı bir kullanıcı grubunda test etmeye başladı. Klasik bir eksi oy mantığından ziyade geri bildirim mekanizması olarak tasarlanan özellik, yanıtların sıralamasını ve görünürlüğünü doğrudan etkileyecek.

Platformun sahibi Elon Musk’ın yönetimindeki X, kullanıcıların uzun süredir talep ettiği ancak uygulanabilirliği tartışılan "dislike" butonunu devreye aldı.

"BANA 60 SANİYE VER"

Özelliğin duyurulma şekli ise teknoloji dünyasında dikkat çekti. X'in ürün yöneticilerinden Nikita Bier, bir kullanıcının "Twitter'da da dislike butonu olmalı" şeklindeki paylaşımına, "Bana 60 saniye ver" diyerek yanıt verdi. Bu diyaloğun hemen ardından, bazı hesaplarda butonun aktif hale geldiğine dair ekran görüntüleri paylaşıldı.

Yeni özellik, klasik beğenmeme butonlarından farklı olarak çalışıyor. Kullanıcılar dislike ikonuna tıkladığında “Yanıt geri bildirimi” paneli açılıyor ve içerikler “yanlış veya yanıltıcı”, “yapay zeka üretimi” ve “spam” gibi kategorilerle işaretlenebiliyor.

SİSTEMİN TEMELİ TEMMUZ 2024’E DAYANIYOR

Bu sistemin, yalnızca bir tepki aracı olmanın ötesinde, platform algoritmasına veri sağlayan bir filtreleme mekanizması olarak kullanılacağı değerlendiriliyor. X’in bu geri bildirimleri, düşük kaliteli içerikleri geri plana itmek ve daha güvenilir yanıtları öne çıkarmak için kullanması bekleniyor.

Özellik üzerindeki çalışmaların temeli ise Temmuz 2024’e dayanıyor. O dönemde uygulama kodlarında “kırık kalp” simgesiyle tasarlanan bir buton üzerinde çalışıldığı ortaya çıkmıştı. Uzun süren geliştirme sürecinin ardından özellik, sınırlı test aşamasına taşındı.

Şu an için dislike butonu tüm kullanıcılara açık değil. X yönetimi, özelliğin belirli bir kullanıcı grubunda test edileceğini ve elde edilen sonuçlara göre küresel çapta kullanıma sunulacağını belirtiyor.