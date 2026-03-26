X’te yine erişim sorunu: Kullanıcı şikâyetleri arttı

Sosyal medya platformu X’te yaşanan erişim sorunu kullanıcıları etkilemeye devam ediyor.

Haber akışının bulunduğu ana sayfada paylaşımlar ve yeniden paylaşımlar (RT) bir süre görüntülenemezken, bazı kullanıcılar “Hmm… Böyle Bir Sayfa Yok. Başka Bir Şey Aramayı Dene” hatasıyla karşılaştı.

Kullanıcı şikâyetlerinin takip edildiği platformlarda da sorunun geniş çaplı olduğu görüldü.

DownDetector verilerine göre bildirimlerde ani bir artış yaşanırken, çok sayıda kullanıcı aynı saat diliminde erişim problemi bildirdi.

Sorun boyunca akışın yenilenmemesi ve içeriklerin yüklenmemesi dikkat çekerken, platformdan konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.