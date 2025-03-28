Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

X’ten AYM’ye başvuru

Güncel
  • 28.03.2025 05:00
  • Giriş: 28.03.2025 05:00
  • Güncelleme: 28.03.2025 05:00
X’ten AYM’ye başvuru
Fotoğraf: Depo Photos

Haber Merkezi

X (Twitter), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) 126 hesabı engelleme emrine karşı Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) bireysel başvuruda bulundu. X'in Küresel Hükümet İşleri, BTK'nın Metin Cihan, Artı Gerçek, Hayko Bağdat gibi 126 hesabı engelleme emrine karşı AYM'ye bireysel başvuruda bulunulduğunu bildirdi.

Kullanıcaların ifade özgürlüğünün korunması için tüm yasal yolların kullanılacağının belirtildiği açıklama, "X, kullanıcılarının küresel çapta ifade özgürlüğü haklarını korumaya kararlıdır ve kullanıcılarımızın ifade özgürlüğünü savunmak için mevcut tüm yasal yolları kullanmaya devam edeceğiz" denildi.

BirGün'e Abone Ol