X’ten İran hesabına erişim engeli: İran Askeri Medyası hesabı askıya alındı

Sosyal medya platformu X, İran’ın en etkili hesaplarından biri olan "İran Askeri Medyası (Iran Military Monitor)"nı askıya aldı.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sürerken, savaş yalnızca sahada değil dijital alanda da derinleşiyor.

Yaklaşık 2 milyon takipçiye sahip hesap, özellikle ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından bölgedeki gelişmelere ilişkin anlık paylaşımları, füze ve İHA saldırılarına dair bilgiler ile saha görüntüleriyle öne çıkıyordu.

Kararın gerekçesine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, hamle sosyal medyada sansür ve bilgi akışının kontrolü tartışmalarını yeniden alevlendirdi.