Ya imam hatip ya meslek lisesi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Özel okul tercih” dese de okul sayıları, öğrencilerin ve velilerin nasıl seçeneksiz bırakıldığını ortaya koyuyor. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü verilerine göre kentteki 1237 liseden 227’si imam hatip, 266’sı meslek lisesi. Yani yüzde 40’ı İHL ve meslek lisesi. Buna karşın fen lisesi sayısı ise sadece 31.

ADRESE DAYALI SİSTEM

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınavdan istediği okula yerleşemeyen öğrencinin kaydı adrese göre yapılıyor. Bu sistemin işleyişi MEB’in sitesinde şöyle açıklanıyor: “Adrese dayalı sistemle alan liselere kayıt olmak için o liselerin kayıt alanı içerisinde bulunmanız gerekiyor. Yani ikamet adresinizin o lisenin kayıt alanı içerisinde bulunması lazım. Liselerin kayıt alanları ilden ile göre ve ilçeden ilçeye göre değişebiliyor.”

Bu sistemde MEB’in aradığı üç kriter var. Birincisi ikamet adresi, ikincisi okul başarısı ve üçüncüsü de 8’inci sınıf devamsızlık gün sayısı. Bu kriterlere göre öğrenciler tercihlerine yerleştiriliyor. Üstelik tercihlere imam hatip ve meslek liselerinden birini yazmak zorunlu. Dolayısıyla Bakan Tekin’in dediği gibi özel okullar tercih değil, çocuklarını imam hatip ya da meslek liselerine göndermek istemeyip geliri iyi olan aileler için bir zorunluluk halini alıyor. Geliri iyi olmayan aileler için ise meslek ve imam hatip bir zorunluluk halini alıyor.

EN DEZAVANTAJLI İLÇELER

İlçeler bazında bakıldığında durum daha da vahim. Birçok ilçede fen lisesi bulunmazken meslek lisesi ve imam hatip lisesi sayısı da akademik liselerin sayısından daha fazla.