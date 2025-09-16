Ya işe iade ya fabrika işgali!

Emek Servisi

Kocaeli Dilovası’nda kurulu bulunan İsveç sermayeli OMSA Metal’de sendikalı olmalarının ardından işten çıkarılan işçiler kapı önü direnişlerinin 69’uncu gününde fabrikayı işgal etti. Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal-İş) Gebze 1 No’lu Şube’nin örgütlü olduğu ve toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sürecinde fabrikada çalışan işçilerin tamamının, 57 işçinin, tazminatsız işten atılmasıyla başlayan direniş 69’uncu günde işgale dönüştü.

İşçilerin fabrikayı işgal ettiklerini ilan etmesinin ardından jandarma ekipleri fabrika önüne geldi. İşçiler ekiplere “Devletimiz bir kere de patronun değil, bizim yanımızda olsun” diyerek tepki gösterdi. Birleşik Metal-İş’in örgütlü olduğu Cengiz Makina, Fontana Kalıp, Ar Metal, Copreci ve Sarkuysan işyerlerinde çalışan işçiler de Omsa Metal’de direnen işçilere selam yolladı.

İşçiler fabrika içinde direnişini sürdürürken Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar da Kocaeli Valisi ile görüşme gerçekleştirdi. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ile görüşen Atar, OMSA Metal işyerinde yaşanan sendikal hak ihlallerini aktararak; haksız ve hukuksuz şekilde işten atılan işçilerin geri alınmasını istediklerini iletti. Atar, işçilerin sendikal haklarına kavuşması için işverenle bir araya gelip konuyu müzakere etmek istediklerini ve bu konuda Valiliğin katkılarını beklediğini ifade etti. Atar, “Süren eylemler yalnızca bir güvenlik meselesi değildir, ortada bir sosyal hak ihlali vardır, Anayasal hakların tesis edilmesi gereklidir” dedi.

OMSA Metal işçileri, beş gün önce İsveç Konsolosluğu önüne yürüyüp eylem gerçekleştirmiş, ondan önce de işverenin evi önünde basın açıklaması düzenlemişlerdi. Patronun İstanbul Erenköy’deki evinin önünde eylem yapan işçiler “İş, ekmek yoksa barış da yok” sloganları atmıştı.