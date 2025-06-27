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Yaasmeen Bedart-Ghani, resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Medicana, ABD'li voleybolcu Yaasmeen Bedart-Ghani'yi transfer etti. ABD'li voleybolcu, 2021-2022 sezonunda Kore V-Ligi'nde "en iyi servis atan oyuncu" ödülünün sahibi olmuştu.

Spor
  • 27.06.2025 14:45
  • Giriş: 27.06.2025 14:45
  • Güncelleme: 27.06.2025 14:48
Kaynak: AA
Yaasmeen Bedart-Ghani, resmen Fenerbahçe'de
Fotoğraf: Fenerbahçe

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, ABD'li pasör çaprazı Yaasmeen Bedart-Ghani’yi kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak San Diego Mojo forması giyen 28 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

Türkiye'de Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'ta da oynayan Yaasmeen Bedart-Ghani, kariyerinde Texas Universitesi, United Volleyball, OK Porec, Acqua & Sapone Roma Volley, AO Markopoulo, Suwon Hyndai E&C Hillstate ve Gwangju Pepper Saving Bank AI PEPPERS formalarını terletti.

ABD'li voleybolcu, 2021-2022 sezonunda Kore V-Ligi'nde "en iyi servis atan oyuncu" ödülünün sahibi olmuştu.

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