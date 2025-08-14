Yaban hayatı fotokapana yakalandı

Denizli’nin Buldan ilçesinde yaban hayatının görüntülerini kaydetmek için konulan fotokapanlara pek çok türden yaban hayvanı görüntülendi.



Denizli’nin Buldan ilçesinde doğaya yerleştirilen fotokapanlara birçok türden yaban hayvanı tespit edildi. Kaplumbağa, kınalı keklik, porsuk, tilki ve üveyiklerin yaşam alanları ve göletlerdeki yaban hayvanlarının görüntüleri kameralar tarafından kaydedildi. Yaban hayatının korunması ve doğadaki tüm canlıların yaşamlarını sürdürmesi amacıyla oluşturulan göletlerin yapılması ile yaban hayvanlarının sayılarının arttığı öğrenildi.