Yaban hayatına dikkati çekmek için kardan dağ keçisi heykeli yaptılar

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde esnaflık yapan 3 arkadaş, yaban hayatın korunmasına dikkati çekmek amacıyla kardan dağ keçisi heykeli yaptı.

Bölgede 3 gündür aralıklarla devam eden kar dolayısıyla ilçe merkezi beyaza büründü.

Esnaflık yapan 3 arkadaş da kaçak avcılığın engellenmesine ve yaban hayatın korunmasına dikkati çekmek için iş yerlerinin önünde kardan dağ keçisi heykeli yaptı.

Kardan dağ keçisi heykelini gören ilçe sakinleri, cep telefonlarıyla fotoğraf çektirdi.

Esnaf Ferhan Bakır, bölgede 3 gündür aralıklarla kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

Yaban hayatının korunmasına dikkati çekmek istediklerini anlatan Bakır, "Çalışmamız yaklaşık 2,5 saat sürdü. Kaçak avcılığın önlenmesi ve yaban hayvanlarının korunması gerekiyor. Biz de kardan yaptığımız dağ keçisi heykeliyle farkındalık oluşturmak istedik. Herkesin bu konuya duyarlılık göstermesi gerekiyor." dedi.