Yaban hayvanlarına can suyu

Batman’da Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Batman İl Müdürlüğü ve Jandarma Haydi ekipleri son günlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması ile suya ulaşmakta güçlük çeken yaban hayvanları için seferber oldu.

Sıcaklıkların aşırı artması doğada yaşayan yaban hayvanlarının suya erişimini her geçen gün daha da zorlaştırması üzerine, DKMP Batman İl Müdürlüğü ve Jandarma Haydi ekipleri önemli bir çalışmayı hayata geçirdi. İl Özel İdaresince yürütülen "Serçe Parmak Projesi" dahilinde kırsal alanlara suluk ve yalaklar yerleştirildi. Kırsal alanlara yerleştirilen suluk ve yalaklara düzenli olarak su takviyesi yapılarak yaban hayvanlarının yanı sıra özellikle bölgede yaygın olarak görülen kum kekliklerinin su ihtiyacı karşılanıyor. Sıcaklıkların etkisiyle yaşamsal kaynaklara ulaşmakta zorlanan kum keklikleri, proje sayesinde adeta can buluyor.

Farklı bölgelere yerleştirilen fotokapanlarla yapılan gözlemler ve elde edilen görüntüler, kum kekliklerinin suluklara ulaşıp su içtikleri fotoğraflandı.