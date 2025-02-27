Yaban keçileri karayolu kenarına kadar indi

Adıyaman Çelikhan karayolu üzerine kadar inen yaban keçilerini gören vatandaşlar cep telefonuyla bu anları ölümsüzleştirmeye çalıştı.

Rakımı yüksek bölgeleri beyaza bürüyen kar nedeniyle yaşam alanlarına kadar inen yaban keçileri bu kez karayolu üzerinde görüldü. Yaban keçileri yiyecek bulabilmek için karayolu kenarına kadar indi. Karlı bölgelerden karsız bölgelere kadar inen onlarca yaban keçisi yiyecek arıyor. Adıyaman’da ki yaban keçisi sayıları 3 binin üzerinde olduğu biliniyor. Dağ keçilerini görerek araçlarından inen vatandaşlar, "Arabayla geçiyorduk yolda yaban keçilerine rast geldik, gerçekten çok mükemmel bir manzara" diye konuştu.