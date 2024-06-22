Yabancı arkeologlar Aydın'daki Magnesia Antik Kenti'ni ziyaret etti

Farklı ülkelerden arkeologlar, Aydın'ın Germencik ilçesindeki Magnesia Antik Kenti'nde incelemede bulundu.

ABD Emory Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'nce yürütülen proje kapsamında, Geç Klasik ve Hellenistik dönemlerde Kuzey Yunanistan, Makedonya ve Trakya bölgeleri arasındaki mimari etkileşimleri araştıran bir grup akademisyen, antik kente geldi.

Magnesia Antik Kenti Kazı Başkanı, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Görkem Kökdemir, yabancı misafirlere antik kenti gezdirdi, kazılar hakkında bilgi verdi.