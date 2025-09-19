Yabancı avcılar katliam için gelecek

Av turizmi adı altında hayvanlar para karşılığında öldürülmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tüm itirazlara rağmen 2025-2026 av sezonunun 23 Ağustos tarihinde başladığını duyurdu.

Müdürlük tepkilere rağmen yine bu av sezonda da hayvanları katlettirmek için peş peşe ihale ilanları yayımladı. Ankara’dan Van’a, Mersin’den Artvin’e kadar ülkenin dört bir köşesindeki çengel boynuzlu dağ keçileri, Anadolu yaban koyunları ile karaca ve kızıl geyikler para karşılığında katledilecek. Yabancı avcıların geçen yıllarda olduğu gibi yine ülkeye akın etmesi bekleniyor.

KARACALAR, KIZIL GEYİKLER…

Ağustos ayında ihaleyle öldürülmesi için izin verilen hayvanlar şöyle:

Ankara: Dört kızıl geyik

Van: Bir yaban keçisi

Eskişehir: 20 kızıl geyik, bir Anadolu yaban koyunu

Sivas: Altı yaban keçisi

Antalya: 28 yaban keçisi

Isparta: İki yaban keçisi

Kütahya: Bir kızıl geyik

Kastamonu: 13 karaca, yedi kızıl geyik

Erzurum: Beş yaban keçisi

Bingöl: Altı yaban keçisi, üç çengel boynuzlu dağ keçisi

Erzincan: Dokuz yaban keçisi, dört çengel boynuzlu dağ keçisi

Tokat: Bir yaban keçisi

Adıyaman: 14 yaban keçisi, üç melez yaban keçisi

Maraş: Altı yaban keçisi

Konya: Beş Anadolu yaban koyunu

Karaman: Üç yaban keçisi, bir Anadolu yaban koyunu

Artvin: 10 yaban keçisi

Adana: Dört yaban keçisi

Hatay: Dokuz yaban keçisi

Niğde: 12 yaban keçisi

Kayseri: Yedi yaban keçisi

Mersin: 38 yaban keçisi

KATLİAM VERİLERİ GİZLENİYOR

Av turizmi adı altında öldürülen hayvanlara ve devletin kasasına giren katliam gelirine dair her yıl düzenli olarak veri açıklayan Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, 2022 yılından bu yana verilerini açıklamıyor.

DKMP Genel Müdürlüğü en son 2020-2021 av sezonuna ait verileri açıkladı. Bu verilere göre ise 2020-2021 sezonunda bin 835 hayvan katledildi. Devlet bu katliamdan toplam 26 milyon 857 bin TL gelir elde etti. Para karşılığında avlattırılan canlılar arasında yaban keçisi, yaban domuzu, çengel boynuzlu dağ keçisi, karaca, kızıl geyik, anadolu yaban koyunu ve kızıl geyik de yer alıyor.

YABANCI AVCILAR AKIN EDİYOR

Ayrıca, 2020-2021 av sezonunda 891 avcıya hayvanları katletmesi için izin verildi. Bu avcıların 558’i ise yurtdışından gelen yabancı avcılardan oluşuyordu.

DKMP’nin verileri göre 2000 ile 2021 yılları arasında yurtdışından tam 21 bin 496 avcı, Türkiye’deki hayvanları katletmek için geldi. Türkiye’de ise 6 bin 735 yerli avcı hayvanları öldürdü. Yine 2000-2021 yılları arasında toplam 32 bin 116 yaban domuzu, 4 bin 268 yaban keçisi, 324 çengel boynuzlu dağ keçisi, 978 karaca, 664 kızıl geyik, 88 Anadolu yaban koyunu, 2 kurt, 31 ayı ve 60 ceylan para karşılığında avlattırıldı.

AVCILIK KURSU DA VERİYORLAR

Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, her yıl ‘Avcılık Eğitim Kursu’ düzenliyor. Avcılık eğitim kursunda eğitimlerin profesör, doçent, öğretim görevlisi ve okutmanlar ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı öğretmenler tarafından verildiği belirtiliyor.