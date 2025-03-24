Yabancı kuruluştan Türkiye uyarısı: Enflasyon, döviz kuru ve büyüme sekteye uğrayabilir

Türkiye'nin iktidar eliyle içine düşürüldüğü siyasi kriz, yabancı kuruluşların da gündemine girdi.

ABD merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye'deki muhaliflere yönelik baskıların, döviz kuru ve ekonomiye duyulan güveni düşüreceği uyarısı yaptı.

'REFORMLAR SEKTEYE UĞRAYABİLİR'

BloomberhHT'de yer alan habere göre, S&P değerlendirmesinde 2023'ün sonundan bu yana Türkiye'deki yetkililerin hane halkını tasarruflarını altın ve dövizden çıkarıp tekrar yerli paraya çevirmeye ikna etme konusunda önemli bir ilerleme kaydedildiği, ancak siyasi gerginliklerin geri dönmesinin bu reformları sekteye uğratabileceğini belirtildi.

KUR VE ENFLASYON UYARISI

S&P'ye göre bu durum, Türkiye'ye sermaye girişlerini azaltabilir, kurda yükselişe yol açabilir, ekonomik büyümeyi sınırlandırabilir ve enflasyondaki düşüşü sekteye uğratabilir.