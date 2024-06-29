Yabancı kurumlardan TCMB değerlendirmesi: Faiz indirimi ne zaman başlar?

Goldman Sachs, Barclays, Morgan Stanley ve JPMorgan TCMB’nin dünkü faiz kararını ve faiz indirim beklentilerini paylaştı. Goldman Sachs ilk faiz indiriminin 3. çeyreğin sonunda başlamasını beklerken Morgan Stanley ve Barclays ise indirimlerin 2025’te başlayacağı tahminini paylaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini yüzde 50'de sabit tutma kararı sonrası aralarında Goldman Sachs ve JPMorgan’ın da bulunduğu bazı kurumlar yayımladıkları raporlarda beklentilerini paylaştı.

TCMB’nin beklentilerine paralel olarak faizi değiştirmeyerek yüzde 50’de tuttuğunu belirten Goldman Sachs analistleri "Yılın 3. çeyreğinde ekonomik aktivitedeki yavaşlama derinleşince enflasyon beklentilerinin de hızlı biçimde düşmesini bekliyoruz. Yıl sonunda manşet enflasyonun yüzde 36’ya gerileyeceğini öngörüyoruz. İlk faiz indiriminin de 3. çeyreğin sonunda gerçekleşeceği beklentimizi koruyoruz" değerlendirmesini yaptı.

"ERKEN FAİZ İNDİRİMİ GÖRÜLEBİLİR"

Barclays değerlendirmesinde, TCMB’nin bildirisinde şahin tonlamayı sürdürdüğü belirtilen raporda erken indirim olasılığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"TCMB beklendiği gibi politika faizini yüzde 50’de tuttu. Faizlerin 2025’in ocak ayına kadar bu seviyede kalmasını bekliyoruz ancak dezenflasyon süreci beklediğimizden daha güçlü olursa 2024’ün son çeyreğinde de erken bir indirim görebiliriz."

MORGAN STANLEY 2025'E İŞARET ETTİ

Faiz indirimi için 2025 yılına işaret eden Morgan Stanley, "Bankanın faizleri değiştirmeme kararı ve şahin tondaki iletişim, uzun süre sıkı para politikası duruşu beklentimizi destekliyor. Politika faizinin yıl sonuna kadar bu seviyede kalmasını ve faiz indirimlerinin 2025’in ilk çeyreğinde başlamasını bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

JPMorgan ise "TCMB faizi beklendiği gibi yüzde 50’de bırakırken enflasyonda yukarı yönlü riskler olursa sıkılaşmaya hazır olduğuna dair şahin söylemini korudu. 2024 sonu için politika faizi beklentimizi yüzde 45 olarak koruyoruz. Kasım ve aralık aylarında TCMB’den faiz indirimi bekliyoruz" yorumunu yaptı.

Kaynak: BloombergHT