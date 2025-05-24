Yabancı öğrencileri sürgün edecek

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ABD’de Başkan Donald Trump yönetimi, ülkenin eski üniversitesi olan Harvard Üniversitesi’nin yabancı öğrenci kabul etme yetkisini durdurdu.

Trump ile Harvard yönetimi arasındaki gerilim tırmanırken Beyaz Saray’ın son adımı, başta öğrenciler olmak üzere büyük kesimin tepkisini çekti.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Harvard Üniversitesi’ne mektup göndererek “Öğrenci ve Değişim Ziyaretçi Programı” (SEVP) sertifikasını feshettiklerini söyledi.

Noem X’teki paylaşımında, Trump yönetiminin, Harvard’ı “kampüsünde şiddet ile antisemitizmi teşvik etmek ve Çin Komünist Partisi ile koordinasyon içinde olmaktan” sorumlu tuttuğunu ifade etti. Harvard’ın Filistin’e destek protestolarını ele alma biçiminin de kararda etkili olduğunu savunan Noem, üniversitenin yabancı öğrencilerle ilgili talep edilen bilgileri paylaşmamasını da gerekçe olarak sundu.

Üniversitelerin yabancı öğrencileri kabul etmesinin “bir hak değil, ayrıcalık olduğunu” savunan Noem, milyarlarca dolarlık fonu ve yükseköğrenim ücretleri olan kurumların bu ayrıcalığı hak etmediğini söyledi.

Noem, Harvard’ın 72 saat içinde belirli talepleri yerine getirmesi hâlinde sertifikasının geri verilebileceğini söyledi. Talepler arasında yabancı öğrencilerin disiplin kayıtları ve son protesto faaliyetlerinin görüntüleri yer alıyor. Bakan Noem, kararın diğer üniversitelere de “açık bir mesaj olduğunu” kaydetti.

KARAR HUKUKA AYKIRI

Harvard yönetimi, ise kararın hukuka aykırı olduğunu savunarak üniversitenin yabancı öğrencileri desteklemeye kararlı olduğunu belirtti. Açıklamada “Bu misilleme eylemi, Harvard topluluğuna ve ülkemize ciddi zarar verme ve üniversitenin akademik araştırmalarını zayıflatma tehlikesi taşıyor” denildi.

Harvard Üniversitesi uluslararası öğrencileri resmi olarak üniversiteye kabul ederek yasal öğrenci statüsü kazandırıyordu. Bu karar, Harvard’ın F-1 ve M-1 öğrenci vizeleri için gerekli olan I-20 formunu düzenleyemeyeceği anlamına geliyor.

Karara göre hâlihazırda Harvard’da okuyan binlerce yabancı öğrencinin başka okullara geçiş yapması ya da ülkeyi terk etmesi gerekiyor. Yeni öğrencilerin ise Harvard’a kayıt yaptırması artık mümkün değil.

Uluslararası öğrenciler, 2024 sonbaharı itibarıyla üniversitede kayıtlı 6 bin 700’den fazla uluslararası öğrenci ile Harvard’ın toplam kayıtlı öğrencilerinin yaklaşık yüzde 27’sini oluşturuyor. Bu öğrencilerin yüzde 40’ını Çin, Hindistan ve Kanada’dan gelenler oluşturuyor. Üniversitede Türkiye’den de birçok öğrenci bulunuyor.

Reuters’ın haberine göre öğrencilere üniversitenin karara ilişkin atacağı adımları ve yasal tavsiyeleri beklemeleri gerektiği söylenirken birçok öğrenci de dönüş biletlerini iptal etti.

FONLARI DONDURMUŞTU

Trump yönetiminin üniversitelere yönelik baskıları geçen yıl Filistin’e destek için düzenlenen kampüs protestoları sonrası artmıştı. “Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü” kuran ABD yönetimi, son olarak taleplerini reddeden Harvard’a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonu ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelini dondurmuştu. Üniversite, hukuka aykırı olduğunu belirttiği karara karşı dava açmıştı.

CNA’ya konuşan İsveçli öğrenci Leo Gerden, Beyaz Saray ile Harvard arasındaki savaşta “öğrencilerin poker çipi olarak kullanıldığını” söyledi. Harvard yönetiminin, öğrencilerin diğer üniversitelere transferlerine ilişkin açıklama yapmamasına dikkat çeken Gerden “Bu riskli bir durum çünkü bu saldırı Harvard’la sınırlı kalmayacak” dedi.

HARVARD DAVA AÇTI

Massachussets’teki ABD Bölge Mahkemesi’ne başvuran Harvard Üniversitesi, hükümetin üniversitenin yabancı öğrenci kaydetme yetkisini iptal kararına itiraz etti. Açıklan davada “Hükümet, Harvard’ın öğrenci topluluğunun dörtte birini, üniversiteye ve misyonuna önemli katkılarda bulunan uluslararası öğrencileri silmeye çalıştı” denildi.