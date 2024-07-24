Yabancı sermayeye peşkeş çekiyorlar

Haber Merkezi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, ülkedeki madenlerin kamu kontrolünde kalmasını sağlayacak yasal düzenlemeler yapması çağrısında bulundu.

Londra merkezli madencilik şirketi Acquisition Company Limited’in (ACG) Balıkesir Bigadiç’teki Polimental Madencilik firmasını 223 milyon sterline (9,45 milyar TL) satın aldığını duyurması üzerine açıklama yapan MMO “Yasalardaki yetersizlikler ve siyasi iradenin de yabancı sermayeyi teşvik etmesiyle madenlerimiz uluslararası şirketlerin kontrolüne geçmeye devam etmektedir. Dünya borsalarında işlem gören çok uluslu şirketler ülkemizde yeni maden ruhsatlarıyla ve madencilik sektöründe faaliyet gösteren şirketlerle yakından ilgilenmektedir” dedi.