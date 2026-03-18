"Yabancı ülkelere ait askeri malzemelerin transit geçişine izin" iddiası: DMM'den açıklama

Cumhurbaşkanlığı'na İletişim Başkanlığı bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye’nin, İsrail’e lojistik sağlayacağı veya yabancı ülkelere ait silahların Türkiye üzerinden geçirilmesine izin verildiği” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

17 Mart tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile geçişlere izin verilmediği, aksine geçişlerin denetime tabi hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca söz konusu kararın ABD-İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılar ve bölgedeki yaşanan güncel gelişmeler ile bir ilgisinin bulunmadığına yer verildi.

DMM tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye’nin, İsrail’e lojistik sağlayacağı veya yabancı ülkelere ait silahların Türkiye üzerinden geçirilmesine izin verildiği” yönündeki iddialar açık bir dezenformasyondur.

17 Mart 2026 tarihli ve 33199 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile harp araç ve gereçleri, silah, mühimmat ve askerî patlayıcı maddelerin Türkiye üzerinden transit geçişi serbest bırakılmamış; aksine bu işlemler Ticaret Bakanlığı tarafından verilecek uygunluk yazısına bağlanarak ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda izne ve denetime tabi hale getirilmiştir.

Düzenleme, transit geçiş ve transit ticaret kapsamında yeniden ihracatta yetkili kurum konusunda uygulamada yaşanan belirsizliklerin giderilmesi ve gümrük sahalarında araçların uzun süre beklemesini önlemek amacıyla yapılmış olup, bölgede yaşanan güncel gelişmelerle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.