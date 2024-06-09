Yabancı uyruklu 800 bin seçmen

2018-2024 döneminde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilen yabancı uyruklu kişi sayısına yönelik soru önergeleri ve bilgi edinme başvuruları Bakanlık tarafından, “Yönetmeliğe göre” yanıtıyla geçiştirildi.

AKP iktidarında en çok tartışılan konulardan biri de sınır güvenliği oldu. Düzensiz göç nedeniyle “Demografik yapı değişiyor” tartışmalarının yaşandığı Türkiye’de, “Para karşılığı vatandaşlık” uygulaması ise tartışmaları alevlendirdi.

CHP Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, 2018-2024 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazanan yabancı uyruklu kişilerin sayısını sordu.

CHP’li Bakırlıoğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Bakırlıoğlu, 2018-2024 yılları arasında Türkiye Vatandaşlığı kazanan yabancı uyruklu kişi sayısını sorduğu önergesinin yanı sıra, “Bilgi edinme hakkı” kapsamında sorusunu İçişleri Bakanlığı’na da iletti.

CEVAP BARINDIRMAYAN YANIT VERİLDİ

Bakan Yerlikaya’nın yanıtında ise sorular görmezden gelindi. Yanıtta yalnızca, “Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin iş ve işlemler, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe göre yürütülmektedir” ifadesi yer alırken CHP’li Bakırlıoğlu yanıtın, “Dalga geçer gibi” olduğunu savundu.

Bakan’ın yanıtı, “Para karşılığında vatandaşlık verilen kişiler seçmen yapıldı, oy kullandırıldı” iddialarını akıllara getirirken Bakırlıoğlu, yanıta yönelik şu değerlendirmelerde bulundu:

“İçişleri Bakanı soru önergemizi, sanki detaylı bir yanıt verecekmiş gibi ancak süresi geçtik sonra cevaplayabilmiş. Verdiği yanıtta ise dalga geçer gibi sadece, ‘5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe göre yürütülmektedir’ denilmiştir. Hem soru önergesine hem de bilgi edinmeye verilen bu tek satırlık yanıt, Bakan’ın mültecilerle ilgili durumun ciddiyetini kavrayamadığının göstergesidir. Haziran 2023’teki önergemize tek satırlık cevap bile olamayan şekilden yanıt veren Yerlikaya, 16 Aralık 2023’te itibarıyla 238 bin Suriyeli vatandaşlık kazandığını bunlardan ise 134 bin kişinin 18 yaş üstü olduğunu kamuoyuna açıklamıştır. Bizim bu soru önergesini vermemizdeki amacımız 2023 Mayıs seçimlerindeki açıklanamayan seçmen sayısı artışı idi. 2018-2023 yılları arasında 18 yaşını tamamlayan seçmen olan sayısı belli, bu dönemde vefat eden seçmen sayısı belli.

Bu rakamlardan yola çıkarak yaptığımız hesaplamalara göre son beş yılda Türk vatandaşlığı almış en az 800 bin yeni seçmen bulunmaktaydı. Bu da açıkça ortaya koyuyor ki Türkiye’den ev, arsa alması ya da döviz getirmesi karşılığında peynir ekmek gibi vatandaşlık dağıtılmış. Ve bu kişiler ülkenin kader seçiminde oy kullanmaya hak kazanmışlar. Türkiye’nin kaderi 400 bin dolara vatandaşlık sattıkları kişilere bırakılmıştır.”