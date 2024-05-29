Yabancılar Türkiye'den kaçıyor

Keskin fiyat artışlarının ardından konut fiyatları yabancılar için de pahalı hale geldi. Yabancıya konut satışı çakıldı, evlerini satan yabancılar ülkeyi terk ediyor. Antalya’daki yerleşik yabancı sayısı son 5 ayda 42 bin kişi azaldı.

Yabancıların konut alımı nisanda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50,3 oranında düşüş gösterdi. Nisanda bin 272 konut satışı yapılan yabancılar, geçen yıl nisan ayında 2 bin 557 konut almıştı. Bu yıl 4 aylık toplamda yabancılar, Türkiye'de toplam 6 bin 957 konut satın aldı. Geçen yılın aynı döneminde 13 bin 483 olan yabancıya konut satışı yüzde 48,5 oranında düşüş yaşadı. Keskin fiyat artışlarının yanı sıra vatandaşlık için en az 250 bin dolar olan gayrimenkul yatırım bedelinin 400 bin dolara çıkartılması yabancıların ilgisini azalttı.

Yabancıların en çok konut satın aldığı İstanbul ve Antalya'da fiyatların ciddi düzeyde yükselmesi sebebiyle Ruslar ve Ukraynalılar, Dubai başta olmak üzere farklı ülke ve şehirlere yöneldi. Yabancıya konut satışı Antalya'da yüzde 55,7, İstanbul'da ise yüzde 48,7 oranında geriledi.

RUSLAR GİDİYOR

Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında iki ülkeden de Türkiye'ye de ciddi göç yaşanmıştı. Antalya ciddi fiyat artışları nedeniyle Ruslara da pahalı gelmeye başladı. Rusların Antalya'ya ilgisi azalırken, savaş sonrası kente yerleşen çok sayıda Rus aile de başta Dubai olmak üzere Sırbistan, Karadağ, Tayland gibi ülke veya şehirlere taşınmaya başladı. 2023 yılı sonu verilerine göre, Antalya'daki yerleşik yabancı sayısı 42 bin kişi azaldı, 167 binden 125 bine düştü.

Helmann Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, yabancılara satış adedinin toplam konut satışları içindeki payı 2022'de yüzde 4,6 iken, 2023'te yüzde 2,9'a, bu yıl ilk 4 ayda ise yüzde 2'ye düştüğünü söyledi. Özgün, “Yarı yarıya azalış görüyoruz. Bir süredir konut fiyatlarındaki artış durdu, hatta bazı bölgelerde dolar bazında gerileme de var. Bu da yatırımcıları düşündüren sebepler arasında. Öte yandan gayrimenkul sektöründe tanıtım ve reklam bütçeleri inşaat yapımındaki ve arsa maliyetlerindeki yükseklik ve artış nedeniyle düştü“ dedi.