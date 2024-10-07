Yabancılara konut sattığı ortaya çıkan OYAK: Biz satmıyoruz acente satıyor

HABER MERKEZİ

Ordu Yardımlaşma Kurumu’nun (OYAK) yabancılara lüks konut sattığının ortaya çıkması gündem oldu. Yurttaşlar sosyal medyada “OYAK vatandaşlık satıyor" diye tepki gösterirken OYAK’tan da açıklama geldi.



Yapılan açıklamada, “Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) yabancılara lüks konut satıyor ve Vatandaşlık için uygun fiyat gibi başlıklarla farklı mecralarda yayınlanan haberler hakkında açıklama yapma gereği duyulmuştur” denilerek şu ifadelere yer verildi:

“OYAK inşaat, 1982 yılından beri başta üyeleri için olmak üzere konut sektöründe güvenilir ve nitelikli inşaat faaliyetlerini sürdürmektedir. Temel amacı Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olan üyelerini konut sahibi yapmak olan OYAK İnşaat, her projenin bir bölümünü öncelikle üyeleri için satışa açmaktadır. Projelerin küçük bir bölümü ise kaynak ve gelir elde etmek ve böylece üyeye sunulan maliyetleri düşürmek amacıyla dışarıya satışa sunulmaktadır. Haberlere konu olan İstanbul’un Başakşehir ilçesindeki OYAKKENT Silüet projesinde konutlar geçen yıl öncelikli olarak üyelere satışa sunulmuştur.

'ACENETENİN HEDEF PAZARINI OYAK BELİRLEMİYOR'

Projedeki konutların bir bölümü ise belirtilen gerekçelerle üye dışı satışa açılmıştır. Dışarıya satış gayrimenkul sektöründe sıkça görülen bir uygulama ile acente üzerinden de gerçekleştirilmektedir. Acentenin hedef pazarları ve pazarlama faaliyetleri OYAK İnşaat tarafından belirlenmemektedir. Habere konu olan ilan OYAK İnşaat projelerinin satış ve pazarlamasını yapan bir acentenin grubumuzdan bağımsız pazarlama faaliyetidir. Kuruluş amacına paralel olarak Türkiye’de 15 bin adede yakın konutu hak sahiplerine teslim eden OYAK inşaat, şirketin vizyon, misyon ve değerleri doğrultusunda faaliyet göstermeye devam etmektedir.”