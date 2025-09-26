Yabancılara usulsüz vatandaşlık soruşturması: 181 milyon dolar kayba neden oldu

İstanbul merkezli 19 ilde yabancılara usulsüz yöntemle vatandaşlık kazandırmaya çalışan 113 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait olduğu belirlenen 5 şirkete kayyum atanırken, soruşturmanın detayları ortaya çıktı.

İstanbul'da yabancılara usulsüz yöntemle vatandaşlık kazandırmaya çalıştıkları iddiasıyla önceki gün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan 113 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İstanbul merkezli 19 ilde yapılan operasyonda yakalanan şüpheliler, Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada iş insanı Medet A. yer alırken, gözaltına alınanlar arasında Medet A.'nın yaklaşık 40 çalışanı ile çok sayıda gayrimenkul değerleme uzmanı olduğu kaydedildi. Ayrıca şebekeye ait olduğu ifade edilen 5 şirkete de kayyum atandığı belirtildi.

EKSPERTİZ RAPORU İLE VATANDAŞLIK ALMAYA ÇALIŞMIŞLAR

Türk Vatandaşlığı almak isteyen yabancı uyruklu kişilerden usulsüz yöntemlerle haksız kazanç elde eden şüphelilerin, 181 milyon 200 bin dolar döviz girişi kaybına neden olduğu belirlendi. Uusulsüz yöntemlerle ve bedeli yüksek şekilde düzenlenen "ekspertiz" raporlarıyla yabancı uyruklu bazı kişiler Türk vatandaşlığı almaya çalıştı. Polisin çalışmasıyla şebekenin üyelerinin; yasalarda öngörülen Türk Vatandaşlığı kazanılmasına yeter miktarda dövizin ülkeye girişi gerçekleşmeden "Hayali" bir para trafiğini gerçekleştirdiği tespit edildi. Şebekenin muvazaalı satılmış olan bazı gayrimenkulleri ilk sahipleri veya şebekeye yakın olan kişilere iade ettikleri, iade işlemlerini garanti altına almak amacıyla yabancı uyruklu kişilere taahhüt senetleri imzalattırıldığı ve şebekenin söz konusu yönteme "BABATAK" ismini verdiği belirlendi. Suç örgütünün üyelerince muvazaalı satış işlemleri yaptırıldığı, bu işlemler için de vatandaşlık kazanmak isteyen yabancı uyruklu kişilerden maddi menfaat temin edildiği saptandı. Sahte içerikli yüksek değerli ekspertiz raporları doğrultusunda mülk edinme yoluyla vatandaşlık kazandırmayı düzenleyen kanunun amacına aykırı şekilde hareket edilerek devletin zarara uğratıldığı tespit edildi.