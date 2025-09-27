Yabancılara usulsüz vatandaşlık soruşturması: 49 kişi tutuklandı

Yabancılara Türk vatandaşlığı satarak 181 milyon 200 bin dolar döviz girişi kaybına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 131 kişiden 49 kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne götürülen 113 kişinin savcılıkça ifadeleri alındı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilenlerden 49'u tutuklandı, 24'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 64 kişi serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, "usulsüz yöntemlerle ve bedeli yüksek şekilde düzenlenen ekspertiz raporlarıyla bazı yabancı kişilerin Türk vatandaşlığı kazandığına yönelik Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) gelen ihbar üzerine soruşturma başlatmıştı.

Savcılığın talebi doğrultusunda hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu verilerinden, "suç örgütü üyelerinin para hareketleri saptanarak hayali satışlar dolayısıyla 451 yabancı kişiye, 50 bin dolar karşılığında, aileleriyle birlikte 1198 usulsüz Türk vatandaşlığı kazanımının gerçekleştirildiği", usulsüz işlemlerin de 181 milyon 200 bin dolar döviz girişi kaybına neden olduğu belirlenmişti.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından savcılık, 1'i örgüt lideri, 2'si örgüt yöneticisi, 46'sı örgüt üyesi, 82'si gayrimenkul uzmanı olmak üzere 131 kişi hakkında gözaltı kararı vermiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri de karar üzerine 19 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Operasyonda 104 kişi yakalanmış, çalışmaların devamında 9 zanlı daha gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 113 kişi adliyeye sevk edilmişti.