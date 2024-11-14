Yabancıya konut satışları düşüşte

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ekim ayı sonu itibarıyla bu yıl yabancılar Türkiye'den toplam 19 bin 212 konut alırken, geçen seneye göre yüzde 37,2'lik düşüş oldu. Yabancılar bu yıl en çok Antalya'dan konut alırken, Rusya vatandaşları ilk sırada yer alıyor. TÜİK'in ekim ayı sonu itibarıyla 2024 yılı 10 aylık dönemi konut satış verilerine göre, Türkiye'de yabancılara konut satışı geçen yıl olduğu gibi sert düşüş yaşıyor.

Türkiye'de yabancılara konut satışları ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,3 oranında azalıp, 2 bin 122 oldu. Ekim ayında toplam konut satışları içinde yabancılara konut satışının payı yüzde 1,3 olarak gerçekleşti. Yabancılara konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 750 ile Antalya, 724 ile İstanbul, 148 ile Mersin oldu. Ülke uyruklarına göre ekim ayında en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı. Ekim ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 373 ile Rusya Federasyonu, 172 ile İran ve 136 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.