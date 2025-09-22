Yağış değil, rant taşkını

Karadeniz’de etkili olan selin ardından gözler bir kez daha dere yatakları çevresinde yapılaşma, bu bölgelerdeki bitki örtüsünün tahrip edilmesi, çarpık kentleşme, altyapısızlık, plansızlık gibi durumları bir kez daha gündeme getirdi. Yaşam savunucuları, dere yataklarına otel kurulmasının faciaya davetiye çıkardığını belirterek "Bilim uyarıyor. Hukuk yazıyor. Ama hepsi rafa kaldırılıyor. Rant için dere yatağına yol, ev, otel yapanlar bu durumun birinci derece suçlusu" diye tepki gösterdi.

Karadeniz bölgesinde hakim olan sağanak nedeniyle pek çok cadde ve sokak su altında kaldı, köprüler çöktü, yurttaşlar yollarda mahsur kaldı. Giresun’da önceki gün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak nedeniyle Doğankent ilçesine bağlı Çatak köyünde heyelan meydana geldi. Görele, Çanakçı ve Doğankent ilçelerindeki derelerde ise su seviyeleri yükseldi. İlçelerde yaşanan heyelanlar sonucu bazı köy yollarının ulaşıma kapandığı öğrenildi.

19 KİŞİ KURTARILDI

Giresun Valiliği, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamaların beklendiği bildirilen açıklamada, "Şu ana kadar en yoğun yağış Çanakçı’da 109,6 milimetre olarak görüldü. Dere yataklarından uzak durun, trafikte dikkatli olun, elektrik tesisatı işlerinizi erteleyin" denildi. Yağışların ardından Doğankent, Görele ve Güce ilçelerinde heyelanlar meydana geldi. Valilik açıklamasında mahsur kalan kişilerin kurtarıldığı belirtilerek, "Doğankent ilçesi Çatak köyünde mahsur kalan 8 vatandaşımız, Güce ilçesi Böğürtlenbükü Yaylası’nda aracıyla mahsur kalan 2 vatandaşımız kurtarılmıştır. Çanakçı ilçesinde biri yaşlı olmak üzere toplam 9 vatandaşımız, ekiplerimiz tarafından güvenli alanlara tahliye edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Çanakçı Belediye Başkanı Tuncay Kasım, ilçede metrekareye 306 kilogram yağış düştüğünü belirterek "Çanakçı deresinde su debisi ciddi şekilde yükselmiş durumda. Şu anda can ve mal kaybı olabilecek bir durum yok. Alt yapımızda hasarlar söz konusu. Heyelanlarımız var, ekiplerimiz çalışıyor" dedi. Rize’de de üç gün önce etkili sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle su seviyesi yükseldi, heyelanlar meydana geldi. Artvin’in Borçka ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, köy yolları zarar gördü. Karadeniz’de çevre davalarına bakan avukatlardan Yakup Okumuşoğlu sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Fırtına Vadisi bir kez daha konuştu. Sel geldi, heyelan indi; yollar kapandı, köprüler yıkıldı.

DİNLEYEN KİM?

Ayder yolu ulaşıma kapandı, dere taşkınları evleri ve tesisleri yuttu. Dere yatağına kondurulan köprüler, bungalovlar, oteller yerle bir oldu. Defalarca söyledik: Dere yatağı yol değildir. Dere yatağı rant için kurulacak otel değildir. Dere yatağına bungalov dizmek “turizm” değildir. Kitleyi sürüklemek de turizm değildir. Fırtına Vadisi hareketin yeri değildir. Ama dinleyen kim?" ifadelerini kullandı. Okumuşoğlu, özetle şu ifadeleri kullandı: "Kitleyi turizm sanıp üzerine yol yapıyorlar. Tamam, diyelim biz yanlış düşünüyoruz! Yol için sözde ÇED yapmışsın, yetmemiş revize etmişsin! Güya bilim adamları yazmış çizmiş! Güya önlemler alınmış! Güya çevreye zarar vermeyecekmiş! “Koskoca bakanlık yanlış yapmazmış. Müteahhit de milim ÇED’in dışına çıkmazmış. Sit alanıymış, milli parkmış… Yersen! Ne bakan var, ne denetleyen! O ÇED dosyasını elinize alıp da gittiniz mi o yola? Hiç baktınız mı: yolu mu ÇED’e uyduruyorlar, yoksa ÇED’i mi yola? Akıl bağırıyor. Bilim uyarıyor. Hukuk yazıyor. Ama onlar hepsini rafa kaldırıyor. Doğa kandırılmaz. Doğa maniple edilemez. Kendi belirlediği anda gelir, tek tek anlatır: Bir köprüyü yıkar, bir yolu kapatır, bir oteli suya gömer… Ve dersini verir. Ya doğanın kurallarına uyacaksın, ya da aynı acıyı defalarca yaşayacaksın! Kaçınılmaz. Unutma... bir kez daha diyelim. Zaman geçtikçe bu yağışların hem yoğunluğu hem de sıklığı artacak. Bil ki zaman eridikçe faturalar kabaracak. Buna iklim krizi diyorlar. Reddetme lüksün yok."

∗∗∗

TEHDİT ALTINDA

SOL Parti Borçka’da yaptığı açıklamada ‘‘Artvin’in eşsiz doğası ve ekosistemi, bilinçsiz yapılaşma, dere yataklarının daraltılması, plansız yol çalışmaları, HES projeleri ve maden faaliyetleri nedeniyle ciddi tehdit altındadır" ifadelerine yer verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Rant için dere yatağına yol yapanlar, buna izin verenler, her afette ‘bakım’ adı altında yandaşlarına para kazandırma uğruna kendi topraklarına ihanet edenler bu durumun birinci derece suçlusudur" dedi.