Yağış nedeniyle kayan otomobil tıra çarptı: 5 yaralı

Burdur–Antalya karayolunda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin tıra çarpması sonucu meydan gelen kazada 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.



Kaza, saat 20.00 sıralarında Burdur’un Çeltikçi ilçesine bağlı Tekke köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.K. (37) idaresindeki 54 SA 264 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu M.S.Z. (42) idaresindeki 33 CEA 93 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralılar M.K., A.K.(32), C.C.K. (12), A.S.K. (7) ve İ.K. (6) ambulansla Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.