Yağış olmadı, Yamula Barajı’nda sular çekildi

Bu yıl beklenen yağışların olmamasından barajlar da etkilenirken, Kayseri’de de Yamula Barajı’nda su seviyesinde düşüş yaşandı.

Kış aylarına gelinmesine rağmen yeterli yağışların gelmemesi, tarım ve kamış arazileri gibi alanları olumsuz etkilerken, barajlar da yağışsız havadan dolayı istenilen su seviyelerine ulaşamadı. Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bulunan Yamula Barajı’nda yağışların gelmemesi ile birlikte su seviyesi düştü. Suların çekildiği yerlerde bulunan izler gözle görünür hale gelirken, suyun çekildiği alanlarda ise yollar, ve altında kalan ev kalıntıları da ortaya çıktı.