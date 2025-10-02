Yağış sonrası ortaya çıktı: Yozgat'ta insan kafatası ve kemik parçaları bulundu
Yozgat'ta Boğazlıyan ilçesi Aşağıhasinli Mahallesi’nde yağış sonrası toprağın taşınmasıyla insan kafatası ve kemik parçaları ortaya çıktı. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından savcılık talimatıyla kemikler toplandı. Bölgenin eski bir mezarlık olabileceği değerlendiriliyor.
Kaynak: AA
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde, yağış sonrası toprağın taşınmasıyla ortaya çıktığı değerlendirilen insan kafatası ve kemik parçaları bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında Aşağıhasinli Mahallesi'nde yağış sonrası ortaya çıktığı değerlendirilen insan kafatası ve kemik parçaları gördü.
Ekiplerin incelemesinin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla kafatası ve kemikler toplandı.
Parçaların bulunduğu alanın eski bir mezarlık olabileceği değerlendiriliyor.