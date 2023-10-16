Yağışlar olmayınca Yuvacık Barajı’nda su seviyesi düştü

Kocaeli’de beklenen yağışların etkili olmaması neticesinde kentin su ihtiyacının büyük ölçüde karşılandığı Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 44’e kadar düştü.

Kocaeli’de sonbaharda beklenen yağışların düşmemesiyle barajlardaki doluluk oranını düştü.

Kentin su ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajında su seviyesi yüzde 44’lere geriledi.

51 milyon metreküp kapasitesi olan barajda an itibarıyla 22.59 milyon metreküp su kaldı.

Yuvacık Barajı havadan da görüntülendi.