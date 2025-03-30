Yağışlar yağmurla etkili olacak

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini açıkladı.

Yağışların Erzincan ve çevresinde yerel kuvvetli, yüksek ve dağlık kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenirken rüzgarın ise güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, Erzurum, Erzincan, Bayburt ve çevrelerinde yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Uzmanlar bir kez daha çığ tehlikesi uyarısında bulunarak, "Bölgemiz genelinde yüksek kar örtüsü bulunan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" dediler.