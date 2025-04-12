Yağışların ardından ırmak köpürdü, rengi değişti

Bartın’da bir haftadır devam eden yağmur ve kar yağışının ardından Bartın Irmağı’nın üzerinde köpük oluşurken rengi ise turuncuya dönüştü.

Bartın’da yaklaşık bir haftadır devam eden yağmur ve kar yağışının ardından Bartın Irmağı’nın su seviyesi yükseldi. Irmağın üzerinde köpük oluşurken rengi ise turuncuya dönüştü. Çağlayan mevkiinde ise ırmağın bir kısmının turuncu renkte diğer kısımlarının ise şeffaf renkte aktığı görüldü.

Öte yandan, ırmakta geçen yıl da köpüklenme oluştuğu ve alınan numunelerden ise herhangi bir kirletici tespit edilemediği öğrenildi. Irmağın su seviyesi ise polis, belediye ve AFAD ekipleri tarafından taşkın riskine karşı yakından takip ediliyor.