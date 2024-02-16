Yağışlarla birlikte yükseliş sürüyor: İstanbul barajlarında son durum

İstanbul'da kurak ayların ardından yüzde 16 seviyesine kadar düşen baraj doluluk oranları, son yağışların etkisiyle yükselmeye devam ediyor. İSKİ’nin 16 Şubat verilerine göre İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 74.01 olarak kaydedildi.

İstanbul'da etkili olmaya devam eden yağışlı havalarla barajlardaki su seviyesi yükselmeye devam ediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) 16 Şubat verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 74.01 oldu.

En düşük su seviyesine sahip Pabuçdere Barajı'nda su miktarı yüzde 51.52 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 89.21 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü.

Yurt genelinde geçtiğimiz yıl kuraklık ve mevsim normallerinin altındaki yağışlar İstanbul’u destekleyen barajları kuruma noktasına getirmiş, doluluk oranı 11 Kasım 2023'te yüzde 16,18'e kadar düşmüştü.

İSKİ'nin verilerine göre 16 Şubat itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 74.25

• Büyükçekmece Barajı yüzde 71.43

• Darlık Barajı yüzde 88.9

• Istrancalar Barajı yüzde 43.93

• Kazandere Barajı yüzde 57.96

• Elmalı Barajı yüzde 89.21

• Ömerli Barajı yüzde 87.93

• Pabuçdere Barajı yüzde 51.52

• Sazlıdere Barajı yüzde 53.84

• Terkos Barajı yüzde 67.86