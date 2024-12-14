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Yağışlı havada acı tablo: 3 ölü

Tokat’ta yağış nedeniyle kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu, meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Güncel
  • 14.12.2024 00:45
  • Giriş: 14.12.2024 00:45
  • Güncelleme: 14.12.2024 00:49
Kaynak: İHA
Yağışlı havada acı tablo: 3 ölü
İHA


Tokat-Amasya Karayolu Şenyurt kasabası yakınlarında, 23.00 sıralarında meydana gelen kazada, 34 UZ 6958 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarparak tarlaya savruldu.

Sürücü Ali Esetekin (23) ile otomobilde bulunan Eren Atlı (28) ve Hüseyin Can Esetekin (21) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı duyan yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirirken, ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

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