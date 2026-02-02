Yağız Kaan Erdoğmuş, "Satrancın Wimbledon'ı"nda yedinci oldu

Ülke satrancının yükselen yıldızı Büyükusta (GM) Yağız Kaan Erdoğmuş, dünyanın en prestijli satranç organizasyonları arasında gösterilen Tata Steel Chess Tournament’ta önemli bir başarıya imza attı.

16 Ocak-1 Şubat 2026 tarihleri arasında Hollanda’nın Wijk aan Zee kentinde düzenlenen turnuvada Masters kategorisinde mücadele eden Erdoğmuş, dünyanın en güçlü 13 büyükustasının yer aldığı organizasyonda istikrarlı performansıyla dikkat çekti.

13 tur üzerinden oynanan turnuva sonunda 7 puan toplayan genç büyükusta, organizasyonu 7'nci sırada tamamladı.

Bu dereceyle Yağız Kaan Erdoğmuş, Türk satrancının uluslararası alandaki yükselişini bir kez daha gözler önüne sererken, Türkiye’yi dünya satranç sahnesinde üst düzey bir platformda başarıyla temsil etti.

APAYDIN: HEPİMİZİ GURURLANDIRDI

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın, elde edilen başarı sonrası genç büyükustayı tebrik etti. Apaydın açıklamasında şunları söyledi:

“Yağız Kaan Erdoğmuş’un dünyanın en prestijli turnuvalarından biri olan Tata Steel Chess Tournament’ta elde ettiği bu derece, Türk satrancının geldiği noktayı göstermesi açısından son derece değerlidir.

Genç yaşına rağmen en üst düzey rakiplere karşı ortaya koyduğu mücadeleci ve istikrarlı performansla hepimizi gururlandırmıştır. Başarılarının artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum.”

Apaydın ayrıca, bu başarıda Erdoğmuş’un ailesinin küçük yaşlardan itibaren verdiği destek ve gösterdiği fedakârlığın da büyük pay sahibi olduğunu vurguladı.

Öte yandan Yağız Kaan Erdoğmuş, elde ettiği sonuçlarla birlikte dünya sıralamasında ilk 50 içerisine girerek 46’ncı sıraya yükseldi.