Yağmada dünya lideri

İlayda SORKU

Şubat ayında ilan edilen ve memleketin dört yanını sermayeye açan maden ihalelerinde kazananlar açıklanmaya devam ediyor. MAPEG tarafından 7 Nisan’da 21 maden sahasının daha kazananı açıklandı, binlerce hektarlık alan şirketlere peşkeş çekildi. Son duyuruyla birlikte toplam 485 maden ruhsat sahasının 189’unun ihalesi tamamlandı. Böylece şirketlere devredilen alan 241 bin 700 hektara çıkarak yaklaşık Düzce büyüklüğünde bir alana ulaştı.

Yurdun dört yanında farklı büyüklüklerdeki sahalar yüz binlerce lira ile milyonlarca lira arasında değişen bedellerle şirketlere devredildi. Hekimhan’dan Milas’a, Akhisar’dan Simav’a kadar geniş bir coğrafyada kamuya ait doğal alanlar özel şirketlerin kullanımına bırakıldı.

Manisa Salihli’deki maden sahası, 3 milyon 310 bin TL bedelle Çalık Holding’e bağlı Lidya Madencilik’e verildi. AKP döneminde kamu kaynaklarıyla büyüyen ve iş cinayetleriyle gündeme gelen Çalık Holding’in şirketi, bölgedeki 1804 hektarlık alanda madencilik faaliyeti yürütebilecek.

ÇAYIRHAN’I ALMIŞTI

İhalelerde yalnızca Lidya Madencilik değil, çok sayıda şirket yeni sahalar aldı. Listeye adını yazdıran şirketlerin birçoğunun daha önce kamu ihaleleriyle gündeme gelmesi dikkat çekti. Bunlardan biri de Balıkesir Dursunbey’deki 1924 hektarlık devasa maden sahası 6 milyon TL bedelle alan Ra-Ya İnşaat oldu. Şirkete, 25 Mart’tan bu yana gerçekleştirilen ihalelerle yaklaşık 8 bin 600 hektar alan devredildi.

Diyarbakırlı Akçadağ Grubu’na bağlı Ra-Ya İnşaat, Çayırhan Madeni ve Termik Santralı’nı 20 milyar TL bedelle alması ve kamuya milyarlarca liralık zarar tartışmalarıyla gündeme gelmişti. Çanakkale Çan, Muğla Yatağan, Bolu Aksa, Tekirdağ Malkara ve Manisa Soma’daki kömür sahalarını işletmeye devam eden şirket, AKP’li belediyelerden aldığı inşaat ihaleleri ve kamuya yaptığı nakliyat işleriyle büyüdü.

KOZA’YA 12 BİN HEKTAR

Akçadağ Grubu’nun başındaki Muhammed Taha Akçadağ, daha önce düğününe AKP Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman ve çeşitli bakanlık bürokratlarının katılımıyla gündeme gelmişti. Ailenin Trabzon’da turizm alanı statüsü değiştirilerek madenciliğe açılan bölgede de ihale aldığı biliniyor. Ayrıca şirketin işlettiği bir madende yaşanan iş cinayeti ile bir maden mühendisinin yaşamını yitirdiği de medyaya yansımıştı.

25 Mart’tan itibaren açıklanan tüm sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde, en büyük payın belirli şirketlerde toplandığı görüldü. Yaklaşık 18 bin 808 hektarla Turyapı Grup en fazla alanı alan şirket oldu. Onu 12 bin hektarla adı AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türk Altın İşletmeleri olarak değiştirilen Koza Altın izledi. Kılıçkaya Enerji Üretim yaklaşık 10 bin 341 hektarla Kars ve Iğdır’da geniş sahalar aldı. Sarayönü Madencilikse, Konya’daki beş büyük sahanın tamamını kazanarak bölgede hakimiyet kurdu.

ECZACIBAŞI DA LİSTEDE

Eczacıbaşı’na ait Esan şirketi ise Balıkesir ve Adıyaman’da toplam 9 bin hektarı aşan alan aldı. Şirket son olarak Balıkesir Balya’daki tesisinde geçen ay yaşanan iş cinayetiyle gündeme gelmişti. Olayın ardından aynı tesiste 2016, 2021 ve 2023 yıllarında yaşanan iş cinayetlerinde toplam 3 işçinin yaşamını yitirdiği de kamuoyuna yansımıştı. Şirket ihalelerde yaklaşık 9 bin 135 hektar alan ile Balıkesir ve Adıyaman illerindeki 5 farklı sahanın kazananı oldu.

Cengiz Holding’e bağlı Eti Bakır da, ihalede binlerce hektarın sahibi olan şirketlerin arasına adını yazdırdı. İzmir ve Kastamonu’daki sahalar için milyonlarca liralık teklifler veren şirkete toplamda 7 bin hektarın üzerinde alan devredildi.